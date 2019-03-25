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ФСБ РФ требует от украинцев объяснений из-за их визитов в посольство - Климкин

Киев • УНН

 • 7064 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. К украинским гражданам, которые в России посещают отечественные диппредставительства, наведывается ФСБ РФ. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

ФСБ РФ требует от украинцев объяснений из-за их визитов в посольство - Климкин

"Мы, конечно, обсудили выборы и российское вмешательство, причем речь идет не только о президентских выборах - так же и о парламентских и местных выборах, вы прекрасно это понимаете", - отметил он.

Министр добавил, что Украина должна создать условия для того, чтобы все проголосовали за рубежом, но те, кто находится на территории России, должны проголосовать за пределами РФ.

"Мы не можем проводить выборы на территории страны-агрессора, в том числе из-за опасности для наших граждан. Мы хорошо знаем, что там происходит. Там даже в последнее время падает количество консульских действий. Когда мы спрашиваем, почему, ответ очень прост - украинские граждане боятся приходить, поскольку потом к ним приходит ФСБ и говорит: вы были в украинском посольстве, и вы занесены в соответствующую картотеку. В последнее время ФСБ приходит к нашим гражданам и говорит: мы засекли, что ваш телефон находился возле украинского посольства, теперь объясните, что вы там делали", - рассказал министр.

По его словам, таких фактов "не один, не пять и не десять".

Напомним, украинцам в РФ посоветовали ехать голосовать в трех других стран.

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