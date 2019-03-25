ФСБ РФ вимагає від українців пояснень через їхні візити до посольства - Клімкін

"Ми, звичайно, обговорили вибори і російське втручання, причому мова йде не тільки про президентські вибори - так само і про парламентські і місцеві вибори, ви прекрасно це розумієте", - зазначив він.

Міністр наголосив, що Україна має створити умови для того, щоб всі проголосували за кордоном, але ті, хто перебуває на території Росії, мають проголосувати за межами РФ.

"Ми не можемо проводити вибори на території країни-агресора, у тому числі через небезпеку для наших громадян. Ми добре знаємо, що там відбувається. Там навіть останнім часом падає кількість консульських дій. Коли ми питаємо, чому, відповідь дуже проста - українські громадяни бояться приходити, оскільки потім до них приходить ФСБ і каже: ви були в українському посольстві, і ви занесені у відповідну картотеку. Останнім часом ФСБ приходить до наших громадян і каже: ми засікли, що ваш телефон знаходився біля українського посольства, тепер поясніть, що ви там робили", - розповів міністр.

З його слів, таких фактів "не один, не п'ять і не десять".

Нагадаємо, українцям у РФ порадили їхати голосувати до трьох інших країн.