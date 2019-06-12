Фронтмен группы Rammstein сломал челюсть постояльцу отеля в Мюнхене

Группа остановилась на прошлой неделе в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof. В ночь на субботу Линдеманн пил пиво в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана. До этого некий 54-летний житель Гамбурга попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал.

Предполагаемый поклонник не унимался и уже в баре, по информации Bild, начал оскорблять Лану. Певец отвел мужчину в сторону и хотел заставить его извиниться перед женщиной. В конечном итоге завязалась потасовка.

Фронтмен Rammstein ударил обидчика Ланы локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию.

По информации издания, мужчина получил перелом челюсти. "Мы приняли заявление о нанесении телесных повреждений. В совершении правонарушения подозревается 56-летний берлинец, пострадавший - 54-летний житель Гамбурга", - сообщил газете представитель полиции Мюнхена. Сам Линдеманн пока не прокомментировал случившееся.

Напомним, Rammstein критикуют в Германии за использование темы Холокоста.