Фронтмен группы Rammstein сломал челюсть постояльцу отеля в Мюнхене
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн повздорил с одним из постояльцев отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Bild.
Группа остановилась на прошлой неделе в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof. В ночь на субботу Линдеманн пил пиво в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана. До этого некий 54-летний житель Гамбурга попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал.
Предполагаемый поклонник не унимался и уже в баре, по информации Bild, начал оскорблять Лану. Певец отвел мужчину в сторону и хотел заставить его извиниться перед женщиной. В конечном итоге завязалась потасовка.
Фронтмен Rammstein ударил обидчика Ланы локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию.
По информации издания, мужчина получил перелом челюсти. "Мы приняли заявление о нанесении телесных повреждений. В совершении правонарушения подозревается 56-летний берлинец, пострадавший - 54-летний житель Гамбурга", - сообщил газете представитель полиции Мюнхена. Сам Линдеманн пока не прокомментировал случившееся.
Напомним, Rammstein критикуют в Германии за использование темы Холокоста.