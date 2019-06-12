Фронтмен групи Rammstein зламав щелепу гостю готелю в Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Фронтмен німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн посварився з одним з постояльців готелю в Мюнхені і зламав йому щелепу. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Bild.
Група зупинилася минулого тижня в Мюнхені в фешенебельному готелі Bayerischer Hof. Протиночі у суботу Ліндеманн пив пиво в барі готелю разом зі знайомим і подругою на ім'я Лана. До цього якийсь 54-річний житель Гамбурга попросив співака зробити селфі, але Ліндеманн йому відмовив.
Ймовірний шанувальник не вгамовувався і вже в барі, за інформацією Bild, почав ображати Лану. Співак відвів чоловіка убік і хотів змусити його вибачитися перед жінкою. В кінцевому підсумку зав'язалася бійка.
Фронтмен Rammstein вдарив кривдника Лани ліктем в обличчя, після чого той відразу ж упав. Працівники готелю викликали поліцію.
За інформацією видання, чоловік отримав перелом щелепи. "Ми прийняли заяву про нанесення тілесних ушкоджень. У скоєнні правопорушення підозрюється 56-річний берлінець, потерпілий - 54-річний житель Гамбурга", - повідомив газеті представник поліції Мюнхена. Сам Ліндеманн поки не прокоментував те, що трапилося.
Нагадаємо, Rammstein критикують у Німеччині за використання теми Голокосту.