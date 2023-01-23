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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Фрегат рф с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" примет участие в учениях с Китаем и ЮАР

Киев • УНН

 • 1373996 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Российский военный фрегат, вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами нового поколения "Циркон", примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и Южной Африки в феврале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Фрегат рф с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" примет участие в учениях с Китаем и ЮАР

Цитата

"Адмирал Горшков" при выполнении задач дальнего похода зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР", - сообщили военно-дипломатические источники.

Детали

Сообщается, что военно-морские учения с участием кораблей ЮАР, россии и Китая состоятся с 17 по 27 февраля. В коммюнике Минобороны ЮАР говорится, что они пройдут в акватории Индийского океана в течение 10 дней в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Цель учений - обмен оперативными навыками и знаниями, укрепление "и без того процветающих отношений между странами".

Поход фрегата "Адмирал Горшков" проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Олега Гладкого. Отмечается, что основная задача похода – "обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана".

Первые подобные трехсторонние учения состоялись в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана.

Справочно

"Циркон" - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая "НПО машиностроения". Принята на вооружение 4 января 2023 года. В россии заявляют, что она летит со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, с дальностью более 1000 км. 

Ракета является центральной частью ее гиперзвукового арсенала вместе с планерной машиной "Авангард", которая заступила на боевое дежурство в 2019 году.

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Напомним

5 января 2022 года российский президент распорядился отправить фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" в Атлантический океан.

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