Фрегат рф с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" примет участие в учениях с Китаем и ЮАР

Цитата

"Адмирал Горшков" при выполнении задач дальнего похода зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР", - сообщили военно-дипломатические источники.

Детали

Сообщается, что военно-морские учения с участием кораблей ЮАР, россии и Китая состоятся с 17 по 27 февраля. В коммюнике Минобороны ЮАР говорится, что они пройдут в акватории Индийского океана в течение 10 дней в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Цель учений - обмен оперативными навыками и знаниями, укрепление "и без того процветающих отношений между странами".

Поход фрегата "Адмирал Горшков" проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Олега Гладкого. Отмечается, что основная задача похода – "обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана".

Первые подобные трехсторонние учения состоялись в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана.

Справочно

"Циркон" - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая "НПО машиностроения". Принята на вооружение 4 января 2023 года. В россии заявляют, что она летит со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, с дальностью более 1000 км.

Ракета является центральной частью ее гиперзвукового арсенала вместе с планерной машиной "Авангард", которая заступила на боевое дежурство в 2019 году.

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Напомним

5 января 2022 года российский президент распорядился отправить фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" в Атлантический океан.