“Аналогов нєт”: експерт не виключає, що “Циркон” - пропагандистський крок російської військово-політичної машини

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"Характеристика цієї зброї, чесно кажучи, нікому невідома. Так само невідома і кількість вироблених зразків. Я думаю, що це лише пропагандистський крок російської військово-політичної машини. Гіперзвукову ракету під назвою “Циркон” свого часу піарив безпосередньо путін, кажучи, що в них є гіперзвукова зброя, аналогів якої немає, адже інші країни над цим лише працюють. Ефективність цієї зброї, окрім слів путіна, більше нічим не підтверджена. Є великі сумніви, що власне це озброєння взагалі спроможне виконувати бойове завдання", – розповів Згурець.

Додамо

Експерт вважає, що це чергова спроба росії продемонструвати свою силу та можливості і залякати Захід начебто новітнім озброєнням. Це відбувається так само, як ще нещодавно росіяни намагалися залякати світ ядерною зброєю.

"Але Захід, НАТО добре знають, що російська армія “тріщить по швам” і не здатна виконувати свої завдання у війні на території України. До недавнього часу вони згадували про ядерну зброю, думаючи, що всі мають прислухатися до позиції росії. А зараз заговорили про корабель із гіперзвуковою зброєю. Власне, це ще додатковий чинник опосередкованого тиску на Захід. Хоча маніпуляції, повʼязані і з ядерною зброєю, і з псевдогіперзвуковою зброєю, на Захід вже не діють. Вони хочуть зруйнувати росію, як військову потужність, що несе потенційну загрозу світу саме як терористична держава. Вони добре усвідомлюють всю сутність російського військового режиму і загрози, які він несе цивілізованому світу", – зазначив Згурець.

Нагадаємо

Пресслужба кремля повідомила, що російський фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковим ракетним комплексом "Циркон", вирушив у далекий морський похід.

Військово-Морські Сили ЗС України повідомили, що росія урочистостями довкола "Адмірала Горшкова" намагається відвернути увагу від невдач у повномасштабній війні, яку розпочала проти України.