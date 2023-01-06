“Аналогов нєт”: експерт не виключає, що “Циркон” - пропагандистський крок російської військово-політичної машини

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 27696 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 36267 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 55863 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 63617 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 74230 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 121408 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 63450 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 133435 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 96076 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 67010 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.4м/с
30%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 79714 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 65554 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 146859 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 74247 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 71115 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 27721 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 121437 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 146959 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 133444 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 247606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 71202 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 74340 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 37693 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 41419 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 56401 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

“Аналогов нєт”: експерт не виключає, що “Циркон” - пропагандистський крок російської військово-політичної машини

Київ • УНН

 • 962816 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Ефективність гіперзвукової ракети, якою так хизується росія, поки підтверджена лише словами російського диктатора володимира путіна. Наразі нікому невідомі її характеристики та кількість виготовлених зразків. Цілком ймовірно, що це чергова спроба росії залякати Захід. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Сергій Згурець.

“Аналогов нєт”: експерт не виключає, що “Циркон” - пропагандистський крок російської військово-політичної машини

Цитата

"Характеристика цієї зброї, чесно кажучи, нікому невідома. Так само невідома і кількість вироблених зразків. Я думаю, що це лише пропагандистський крок російської військово-політичної машини. Гіперзвукову ракету під назвою “Циркон” свого часу піарив безпосередньо путін, кажучи, що в них є гіперзвукова зброя, аналогів якої немає, адже інші країни над цим лише працюють. Ефективність цієї зброї, окрім слів путіна, більше нічим не підтверджена. Є великі сумніви, що власне це озброєння взагалі спроможне виконувати бойове завдання", – розповів Згурець.

Додамо

Експерт вважає, що це чергова спроба росії продемонструвати свою силу та можливості і залякати Захід начебто новітнім озброєнням. Це відбувається так само, як ще нещодавно росіяни намагалися залякати світ ядерною зброєю.

"Але Захід, НАТО добре знають, що російська армія “тріщить по швам” і не здатна виконувати свої завдання у війні на території України. До недавнього часу вони згадували про ядерну зброю, думаючи, що всі мають прислухатися до позиції росії. А зараз заговорили про корабель із гіперзвуковою зброєю. Власне, це ще додатковий чинник опосередкованого тиску на Захід. Хоча маніпуляції, повʼязані і з ядерною зброєю, і з псевдогіперзвуковою зброєю, на Захід вже не діють. Вони хочуть зруйнувати росію, як військову потужність, що несе потенційну загрозу світу саме як терористична держава. Вони добре усвідомлюють всю сутність російського військового режиму і загрози, які він несе цивілізованому світу", – зазначив Згурець.

Нагадаємо

Пресслужба кремля повідомила, що російський фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковим ракетним комплексом "Циркон", вирушив у далекий морський похід.

Військово-Морські Сили ЗС України повідомили, що росія урочистостями довкола "Адмірала Горшкова" намагається відвернути увагу від невдач у повномасштабній війні, яку розпочала проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20