"Аналогов нет": эксперт не исключает, что "Циркон" - пропагандистский шаг российской военно-политической машины

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"Характеристика этого оружия, честно говоря, никому неизвестна. Так же неизвестно и количество произведенных образцов. Я думаю, что это лишь пропагандистский шаг российской военно-политической машины. Гиперзвуковую ракету под названием “Циркон” в свое время пиарил непосредственно путин, говоря, что у них есть гиперзвуковое оружие, аналогов которому нет, ведь другие страны над этим только работают. Эффективность этого оружия, кроме слов путина, больше ничем не подтверждена. Есть большие сомнения, что собственно это вооружение вообще способно выполнять боевую задачу", – рассказал Згурец.

Добавим

Эксперт считает, что это очередная попытка россии продемонстрировать свою силу и возможности и запугать Запад якобы новейшим вооружением. Это происходит так же, как еще недавно россияне пытались запугать мир ядерным оружием.

"Но Запад, НАТО хорошо знают, что российская армия “трещит по швам” и не способна выполнять свои задачи в войне на территории Украины. До недавнего времени они упоминали о ядерном оружии, думая, что все должны прислушиваться к позиции россии. А сейчас заговорили о корабле с гиперзвуковым оружием. Собственно, это еще дополнительный фактор опосредованного давления на Запад. Хотя манипуляции, связанные и с ядерным оружием, и с псевдогиперзвуковым оружием, на Запад уже не действуют. Они хотят разрушить россию, как военную мощь, которая несет потенциальную угрозу миру именно как террористическое государство. Они хорошо осознают всю сущность российского военного режима и угрозы, которые он несет цивилизованному миру", – отметил Згурец.

Напомним

Пресс-служба кремля сообщила, что российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", отправился в дальний морской поход.

Военно-Морские Силы ВС Украины сообщили, что россия торжествами вокруг "Адмирала Горшкова" пытается отвлечь внимание от неудач в полномасштабной войне, которую начала против Украины.