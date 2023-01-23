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Фрегат рф з гіперзвуковими ракетами "Циркон" візьме участь у навчаннях з Китаєм та ПАР

Київ • УНН

 • 1373996 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Російський військовий фрегат, озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами нового покоління "Циркон", візьме участь у спільних навчаннях з ВМС Китаю та Південної Африки в лютому. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Фрегат рф з гіперзвуковими ракетами "Циркон" візьме участь у навчаннях з Китаєм та ПАР

Цитата

"Адмірал Горшков" при виконанні завдань далекого походу зайде до пункту матеріально-технічного забезпечення в сирійському Тартусі, а потім візьме участь у спільних морських навчаннях з ВМС Китаю та ПАР", - повідомили військово-дипломатичні джерела.

Деталі

Повідомляється, що військово-морські навчання за участю кораблів ПАР, росії та Китаю відбудуться з 17 по 27 лютого. У комюніке Міноборони ПАР ідеться про те, що вони пройдуть в акваторії Індійського океану протягом 10 днів у районах портового міста Дурбан та затоки Річардс-Бей. Мета навчань - обмін оперативними навичками та знаннями, "зміцнення відносин між країнами, що й без того процвітають".

Похід фрегата "Адмірал Горшков" відбувається під керівництвом командира дивізії ракетних кораблів північного флоту рф капітана 1-го рангу Олега Гладкого. Зазначається, що основне завдання походу – "забезпечення російської військово-морської присутності у стратегічно важливих районах Світового океану".

Перші подібні тристоронні навчання відбулися у листопаді 2019 року в районі Кейптауна на південному заході ПАР у водах Атлантичного океану.

Довідково

"Циркон" - російська гіперзвукова протикорабельна крилата ракета, що розробляється "НУО машинобудування". Прийнята на озброєння 4 січня 2023 року. У росії заявляють, що вона летить зі швидкістю, що в дев’ять разів перевищує швидкість звуку, з дальністю понад 1000 км. 

Ракета є центральною частиною її гіперзвукового арсеналу разом із планерною машиною "Авангард", яка заступила на бойове чергування у 2019 році.

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Нагадаємо

5 січня 2022 року російський президент розпорядився відправити фрегат "Адмірал Горшков" з гіперзвуковими ракетами "Циркон" до Атлантичного океану.

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