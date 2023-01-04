Росія відправила до Атлантики фрегат з гіперзвуковими ракетами “Циркон”

Деталі

Під час відеоконференції з міністром оборони та командиром фрегата “Адмірал Горшков”, путін повідомив, що корабель озброєний гіперзвуковою зброєю “Циркон”.

Держдепартамент і незалежні експерти констатують, що заходи експортного контролю, що вживаються Заходом, позбавляють Москву доступу до необхідних компонентів військової техніки. Там додають, що санкції вже призвели до деградації здібностей російської збройової промисловості виробляти та накопичувати озброєння замість знищеного під час війни.

Зовнішньополітичне відомство також зазначило, що серйозна нестача постачання змушує Росію звертатися до менш технологічно розвинених країн, зокрема Ірану та Північної Кореї, за зброєю та боєприпасами.

Додамо

В одному зі збитих в Україні іранських безпілотників виявили деталі, вироблені більш ніж десятьма американськими та західними компаніями.