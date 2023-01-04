В одному із збитих іранських дронів-камікадзе виявили технології понад десяти західних компаній - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В одному зі збитих в Україні іранських безпілотників виявили деталі, вироблені більш, ніж десятьма американськими та західними компаніями. Про це йдеться в матеріалі CNN, передає УНН.
Деталі
Як пише телеканал, з безпілотника Shahed-136 вилучили 52 компоненти, 40 з яких розроблено 13 різними американськими компаніями. Решту компонентів вироблено компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню і Китаю.
Зокрема, у грудні Білий дім створив групу в складі адміністрації, яка має розслідувати те, як технології США і Заходу потрапили в іранські безпілотники. Американські урядовці розглядають можливість посилення контролю за дотриманням санкцій Іраном та заохочення компаній покращити контроль над власними ланцюжками поставок.
Водночас журналісти наголошують на відсутності доказів того, що ці компанії порушують законодавство США про санкції та усвідомлено експортують свої технології для використання в безпілотниках.
Зазначається, що найімовірніше, іранські компанії успішно обходять санкції та спроби припинити постачання найважливіших компонентів.
Однією з проблем називають те, що російським та іранським чиновникам легше створити підставні компанії для обходу санкцій, ніж Заходу розкрити їх, оскільки на це можуть піти роки.
За даними британської компанії Conflict Armament Research, 82% компонентів іранського безпілотника були вироблені саме американськими компаніями.
На запит телеканалу відповіли шість осіб із компаній, деталі яких виявили в безпілотнику. Усі вони наголосили, що засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції, але боротьба з цим явищем є проблемною для всієї галузі.
Додамо
У грудні The Wall Street Journal повідомив, що США збираються запровадити нові санкції проти росії за використання іранських безпілотників в Україні та порушення прав людини.