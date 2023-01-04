В одном из сбитых иранских дронов-камикадзе обнаружили детали более десятка западных компаний - CNN

Детали

Как пишет телеканал, из беспилотника Shahed-136 изъяли 52 компонента, 40 из которых разработаны 13 разными американскими компаниями. Остальные компоненты произведены компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

В частности, в декабре Белый дом создал группу в составе администрации, которая должна расследовать то, как технологии США и Запада попали в иранские беспилотники. Американские чиновники рассматривают возможность усиления контроля за соблюдением санкций Ираном и поощрения компаний улучшить контроль над собственными цепочками поставок.

В то же время, журналисты отмечают отсутствие доказательств того, что эти компании нарушают законодательство США о санкциях и осознанно экспортируют свои технологии для использования в беспилотниках.

Отмечается, что вероятнее всего, иранские компании успешно обходят санкции и попытки прекратить поставки важнейших компонентов.

Одной из проблем называют то, что российским и иранским чиновникам легче создать подставные компании для обхода санкций, чем Западу раскрыть их, поскольку на это могут уйти годы.

По данным британской компании Conflict Armament Research, 82% компонентов иранского беспилотника были произведены именно американскими компаниями.

На запрос телеканала ответили шесть лиц из компаний, детали которых обнаружили в беспилотнике. Все они подчеркнули, что осуждают любое несанкционированное использование их продукции, но борьба с этим явлением является проблемной для всей отрасли.

Добавим

В декабре The Wall Street Journal сообщил, что США собираются ввести новые санкции против рф за использование иранских беспилотников в Украине и нарушение прав человека.