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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Россия отправила в Атлантику фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Киев • УНН

 • 815629 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В среду российский президент распорядился отправить в Атлантический океан фрегат, вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами нового поколения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Россия отправила в Атлантику фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Детали

Во время видеоконференции с министром обороны и командиром фрегата “Адмирал Горшков”, путин сообщил, что корабль вооружен гиперзвуковым оружием “Циркон”.

Госдепартамент и независимые эксперты констатируют, что принимаемые Западом меры экспортного контроля лишают Москву доступа к необходимым компонентам военной техники. Там добавляют, что санкции привели к деградации способностей российской оружейной промышленности производить и накапливать вооружение вместо уничтоженного во время войны.

Внешнеполитическое ведомство также отметило, что серьезная нехватка поставок заставляет россию обращаться в менее технологически развитые страны, в частности Иран и Северную Корею, за оружием и боеприпасами.

Добавим

В одном из сбитых в Украине иранских беспилотников обнаружили детали, произведенные более десяти американскими и западными компаниями.

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