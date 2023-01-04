Россия отправила в Атлантику фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Детали

Во время видеоконференции с министром обороны и командиром фрегата “Адмирал Горшков”, путин сообщил, что корабль вооружен гиперзвуковым оружием “Циркон”.

Госдепартамент и независимые эксперты констатируют, что принимаемые Западом меры экспортного контроля лишают Москву доступа к необходимым компонентам военной техники. Там добавляют, что санкции привели к деградации способностей российской оружейной промышленности производить и накапливать вооружение вместо уничтоженного во время войны.

Внешнеполитическое ведомство также отметило, что серьезная нехватка поставок заставляет россию обращаться в менее технологически развитые страны, в частности Иран и Северную Корею, за оружием и боеприпасами.

Добавим

В одном из сбитых в Украине иранских беспилотников обнаружили детали, произведенные более десяти американскими и западными компаниями.