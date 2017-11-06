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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41712 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 108768 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100687 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103605 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103052 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 86106 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101810 просмотра

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Французский суд оставил под стражей скандального российского художника

Французский суд оставил под стражей скандального российского художника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Суд во Франции оставил под стражей Петра Павленского, обвиняемого в поджоге здания французского Центробанка (Banque de France), сообщил адвокат художника Доминик Берейтер Миньков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Сообщается, что Павленский и его подруга Оксана Шалыгина обратились в апелляционный суд с ходатайством об освобождении, которое не было удовлетворено.

Адвокат пары заявил, что прокуратура настаивает на содержании пары под стражей, поскольку опасается повторения инцидента. Он намерен подать новую кассационную жалобу, касающуюся режима содержания его подзащитных.

Напомним, в сети появилась видеозапись провокационной акции российского художника Петра Павленского, который поджег здание Банка Франции в Париже.

Как сообщал УНН, ранее адвокат художника сообщил, что последний получил политическое убежище во Франции, после того, как его обвинили в изнасиловании в России. П.Павленський обвинения отрицает.

 

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