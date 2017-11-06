Французский суд оставил под стражей скандального российского художника

Сообщается, что Павленский и его подруга Оксана Шалыгина обратились в апелляционный суд с ходатайством об освобождении, которое не было удовлетворено.

Адвокат пары заявил, что прокуратура настаивает на содержании пары под стражей, поскольку опасается повторения инцидента. Он намерен подать новую кассационную жалобу, касающуюся режима содержания его подзащитных.

Напомним, в сети появилась видеозапись провокационной акции российского художника Петра Павленского, который поджег здание Банка Франции в Париже.

Как сообщал УНН, ранее адвокат художника сообщил, что последний получил политическое убежище во Франции, после того, как его обвинили в изнасиловании в России. П.Павленський обвинения отрицает.