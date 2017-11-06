Французький суд залишив під вартою скандального російського художника

Повідомляється, що Павленський і його подруга Оксана Шалигіна звернулися до апеляційного суду з клопотанням про звільнення, яке не було задоволено.

Адвокат пари заявив, що прокуратура наполягає на утриманні пари під вартою, оскільки побоюється повторення інциденту. Він має намір подати нову касаційну скаргу, яка стосується режиму утримання його підзахисних.

Нагадаємо, в мережі з'явилася відеозапис провокаційної акції російського художника Петра Павленського, який підпалив будівлю Банку Франції в Парижі.

Як повідомляв УНН, раніше адвокат художника повідомив, що останній отримав політичний притулок у Франції, після того, як його звинуватили в згвалтуванні в Росії. П.Павленський звинувачення заперечує.