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Французское издательство выпустило уникальный учебник-самоучитель украинского языка

Французское издательство выпустило уникальный учебник-самоучитель украинского языка

Киев • УНН

 • 1890676 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во Франции издательство выпустило первый учебник-самоучитель украинского языка, который создан по уникальной методике. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Министерства культуры и информационной политики.

Цитата

"Ведущее французское издательство Pocket и Лионский университет инициировали издание уникального первого учебника-самоучителя украинского языка для французов в рамках известного языковедческого проекта Langue pour tous («Язык для всех»)", — говорится в сообщении.

Детали

В МКИП отметили, что учебник был издан по собственной методике издательства "изучение языка уже сейчас".

"Только что изданный учебник-самоучитель был составлен по инициативе и по методике издательства Pocket "tout de suite" — "изучение языка уже сейчас", — отметили в Министерстве.

Дополнение

Также в МКИП подчеркнули, что учебник Ukrainien tout de suite предлагает читателям тексты об истории Украины, об украинских знаковых городах, украинской культуре, о выдающихся деятелях как прошлого — Владимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченко, Лесю Украинку. Так и современности — о спортсменах Андрее Шевченко, братьях Кличко, о нынешнем Президенте Украины Владимире Зеленском и других украинских выдающихся личностях.

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