Французьке видавництво випустило унікальний підручник-самовчитель української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Франції видавництво випустило перший підручник-самовчитель української мови, який створений за унікальною методикою. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Міністерства культури та інформаційної політики.
Цитата
"Провідне французьке видавництво Pocket і Ліонський університет ініціювали видання унікального першого підручника-самовчителя української мови для французів у рамках відомого мовознавчого проєкту Langue pour tous («Мова для всіх»)", — йдеться у повідомленні.
Деталі
У МКІП зазначили, що підручник був виданий за власною методикою видавництва "вивчення мови вже зараз".
"Щойно виданий підручник-самовчитель було укладено за ініціативою та за методикою видавництва Pocket "tout de suite" — "вивчення мови вже зараз", — зазначили у Міністерстві.
Доповнення
Також у МКІП підкреслили, що підручник Ukrainien tout de suite пропонує читачам тексти про історію України, про українські знакові міста, українську культуру, про видатних діячів як минулого — Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку. Так і сучасності — про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, про нинішнього Президента України Володимира Зеленського та інших українських видатних осіб.
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