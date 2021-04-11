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Франция увеличит паузу между первой и второй прививкой вакцины от коронавируса

Франция увеличит паузу между первой и второй прививкой вакцины от коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Франции промежуток времени между первым и вторым уколом мРНК-вакцинами от коронавируса будет увеличен с четырех до шести недель. Об этом объявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в интервью газете JDD, передает УНН.

Что известно

Этот шаг будет сделан для того, чтобы увеличить темпы вакцинации населения, пояснил политик.

Для использования во Франции до сегодняшнего дня были одобрены мРНК-вакцины BioNTech / Pfizer и Moderna.

Средний суточный показатель новых заражений коронавирусом в стране составляет сейчас 40 тыс. человек. Ожидается, что в ближайшие дни число смертей, связанных с заболеванием COVID-19 достигнет во Франции 100 тысяч случаев.

Напомним

Накануне число жертв коронавирусной инфекции в европейском регионе превысила рубеж в 1 млн человек.

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