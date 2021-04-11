Франция увеличит паузу между первой и второй прививкой вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Франции промежуток времени между первым и вторым уколом мРНК-вакцинами от коронавируса будет увеличен с четырех до шести недель. Об этом объявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в интервью газете JDD, передает УНН.
Что известно
Этот шаг будет сделан для того, чтобы увеличить темпы вакцинации населения, пояснил политик.
Для использования во Франции до сегодняшнего дня были одобрены мРНК-вакцины BioNTech / Pfizer и Moderna.
Средний суточный показатель новых заражений коронавирусом в стране составляет сейчас 40 тыс. человек. Ожидается, что в ближайшие дни число смертей, связанных с заболеванием COVID-19 достигнет во Франции 100 тысяч случаев.
Напомним
Накануне число жертв коронавирусной инфекции в европейском регионе превысила рубеж в 1 млн человек.