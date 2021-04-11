Франція збільшить паузу між першим і другим щепленням вакциною від коронавірусу

Що відомо

Цей крок буде зроблений для того, щоб збільшити темпи вакцинації населення, пояснив політик.

Для використання у Франції до сьогоднішнього дня були схвалені мРНК-вакцини BioNTech / Pfizer і Moderna.

Середній добовий показник нових заражень коронавірусом в країні становить зараз 40 тисяч чоловік. Очікується, що протягом найближчих днів число смертей, пов'язаних із захворюванням COVID-19, досягне у Франції 100 тисяч випадків.

Нагадаємо

Напередодні кількість жертв коронавірусної інфекції у європейському регіоні перевищила межу у 1 мільйон осіб.