Франція збільшить паузу між першим і другим щепленням вакциною від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Франції проміжок часу між першим і другим уколом мРНК-вакцинами від коронавірусу буде збільшений з чотирьох до шести тижнів. Про це оголосив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран в інтерв'ю газеті JDD, передає УНН.
Що відомо
Цей крок буде зроблений для того, щоб збільшити темпи вакцинації населення, пояснив політик.
Для використання у Франції до сьогоднішнього дня були схвалені мРНК-вакцини BioNTech / Pfizer і Moderna.
Середній добовий показник нових заражень коронавірусом в країні становить зараз 40 тисяч чоловік. Очікується, що протягом найближчих днів число смертей, пов'язаних із захворюванням COVID-19, досягне у Франції 100 тисяч випадків.
Нагадаємо
Напередодні кількість жертв коронавірусної інфекції у європейському регіоні перевищила межу у 1 мільйон осіб.