Франция осудила заключение лидера оппозиции Мьянмы Су Чжи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Правительство Франции осудило во вторник решение суда Мьянмы заключить в тюрьму свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи к шести годам за решеткой. Париж также призвал положить конец насилию в стране, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел.
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"В очередной раз военная хунта стремится подорвать легитимность демократически избранных представителей оппозиции, несмотря на конструктивный политический диалог, к которому призывают бирманский народ и международное сообщество", — заявили в министерстве.
"Франция вновь призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех заключенных, произвольно задержанных в Бирме, и к прекращению насилия, совершаемого бирманскими силами безопасности".
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Суд в руководимой военными Мьянме приговорил свергнутого лидера Су Чжи к шести годам заключения в понедельник после того, как признал ее виновной по четырем делам о коррупции, сообщил источник, осведомленный о ходе судебного разбирательства.
Су Чжи назвала обвинения абсурдными и отрицает все выдвинутые против нее обвинения.