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Франция осудила заключение лидера оппозиции Мьянмы Су Чжи

Киев • УНН

 • 90678 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Правительство Франции осудило во вторник решение суда Мьянмы заключить в тюрьму свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи к шести годам за решеткой. Париж также призвал положить конец насилию в стране, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел.

Франция осудила заключение лидера оппозиции Мьянмы Су Чжи

Цитата

"В очередной раз военная хунта стремится подорвать легитимность демократически избранных представителей оппозиции, несмотря на конструктивный политический диалог, к которому призывают бирманский народ и международное сообщество", — заявили в министерстве.

"Франция вновь призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех заключенных, произвольно задержанных в Бирме, и к прекращению насилия, совершаемого бирманскими силами безопасности".

Добавим

Суд в руководимой военными Мьянме приговорил свергнутого лидера Су Чжи к шести годам заключения в понедельник после того, как признал ее виновной по четырем делам о коррупции, сообщил источник, осведомленный о ходе судебного разбирательства.

Су Чжи назвала обвинения абсурдными и отрицает все выдвинутые против нее обвинения.

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