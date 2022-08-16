Франция осудила заключение лидера оппозиции Мьянмы Су Чжи

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"В очередной раз военная хунта стремится подорвать легитимность демократически избранных представителей оппозиции, несмотря на конструктивный политический диалог, к которому призывают бирманский народ и международное сообщество", — заявили в министерстве.

"Франция вновь призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех заключенных, произвольно задержанных в Бирме, и к прекращению насилия, совершаемого бирманскими силами безопасности".

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Суд в руководимой военными Мьянме приговорил свергнутого лидера Су Чжи к шести годам заключения в понедельник после того, как признал ее виновной по четырем делам о коррупции, сообщил источник, осведомленный о ходе судебного разбирательства.

Су Чжи назвала обвинения абсурдными и отрицает все выдвинутые против нее обвинения.