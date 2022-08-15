Хунта М'янми засудила лідера опозиції до шести років ув'язнення у справі про корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Суд хунти М'янми в понеділок засудив поваленого лідера Аун Сан Су Чжі ще до шести років ув'язнення, пише УНН.
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Суд визнав ув'язненого лідера винною за чотирма пунктами звинувачення в корупції, повідомляє сайт Myanmar Now.
77-річну Су Чжі звинуватили у «зловживанні своїм становищем лідера партії на користь приватного фонду, названого на честь її матері, а також афілійованого проекту».
Військовий режим заявив, що Су Чжі використала «свій вплив, щоб дати можливість фонду орендувати землю для своєї штаб-квартири за цінами, нижчими від ринкових, що обійшлося країні в 5,2 мільярда к'ятів (3,16 мільйона доларів) доходу».
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Згідно з ранішою ухвалою, Су Чжі була засуджена до 17 років позбавлення волі з того часу, як у лютому минулого року військові повалили її уряд.
У грудні, січні та квітні вона була засуджена за шістьма іншими звинуваченнями.
Після повалення внаслідок військового перевороту в лютому минулого року Су Чжі перебувала під домашнім арештом до квітня цього року.
Переворот був зустрінутий масовими цивільними заворушеннями. Хунта жорстоко придушила протести.
З того часу сили хунти вбили понад 1500 осіб під час придушення інакодумства, за даними місцевої групи моніторингу Асоціації допомоги політв'язням.