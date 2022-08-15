Хунта Мьянмы приговорила лидера оппозиции к шести годам заключения по делу о коррупции

Детали

Суд признал заключенного лидера виновной по четырем пунктам обвинения в коррупции, сообщает сайт Myanmar Now.

77-летнюю Су Чжи обвинили в «злоупотреблении своим положением лидера партии в пользу частного фонда, названного в честь ее матери, а также аффилированного проекта».

Военный режим заявил, что Су Чжи использовала «свое влияние, чтобы дать возможность фонду арендовать землю для своей штаб-квартиры по ценам ниже рыночных, что обошлось стране в 5,2 миллиарда кьятов (3,16 миллиона долларов) дохода».

Дополнение

Согласно более раннему решению, Су Чжи была приговорена к 17 годам лишения свободы с тех пор, как в феврале прошлого года военные свергли ее правительство.

В декабре, январе и апреле она была осуждена по шести другим обвинениям.

После свержения в результате военного переворота в феврале прошлого года Су Чжи находилась под домашним арестом до апреля этого года.

Переворот был встречен массовыми гражданскими беспорядками. Хунта жестоко подавила протесты.

С того времени силы хунты убили более 1500 человек во время подавления инакомыслия, по данным местной группы мониторинга Ассоциации помощи политзаключенным.