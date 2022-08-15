Хунта Мьянмы приговорила лидера оппозиции к шести годам заключения по делу о коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Суд хунты Мьянмы в понедельник приговорил свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи еще к шести годам заключения, пишет УНН.
Детали
Суд признал заключенного лидера виновной по четырем пунктам обвинения в коррупции, сообщает сайт Myanmar Now.
77-летнюю Су Чжи обвинили в «злоупотреблении своим положением лидера партии в пользу частного фонда, названного в честь ее матери, а также аффилированного проекта».
Военный режим заявил, что Су Чжи использовала «свое влияние, чтобы дать возможность фонду арендовать землю для своей штаб-квартиры по ценам ниже рыночных, что обошлось стране в 5,2 миллиарда кьятов (3,16 миллиона долларов) дохода».
Дополнение
Согласно более раннему решению, Су Чжи была приговорена к 17 годам лишения свободы с тех пор, как в феврале прошлого года военные свергли ее правительство.
В декабре, январе и апреле она была осуждена по шести другим обвинениям.
После свержения в результате военного переворота в феврале прошлого года Су Чжи находилась под домашним арестом до апреля этого года.
Переворот был встречен массовыми гражданскими беспорядками. Хунта жестоко подавила протесты.
С того времени силы хунты убили более 1500 человек во время подавления инакомыслия, по данным местной группы мониторинга Ассоциации помощи политзаключенным.