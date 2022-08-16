Франція засудила ув'язнення лідера опозиції М'янми Су Чжі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Уряд Франції засудив у вівторок рішення суду М'янми ув'язнити поваленого лідера Аун Сан Су Чжі до шести років за ґратами. Париж також закликав покласти край насильству в країні, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства закордонних справ.
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"Вкотре військова хунта прагне підірвати легітимність демократично обраних представників опозиції, попри конструктивний політичний діалог, до якого закликають бірманський народ та міжнародне співтовариство", — заявили в міністерстві.
"Франція знову закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх ув'язнених, довільно затриманих у Бірмі, та до припинення насильства, що чиниться бірманськими силами безпеки".
Додамо
Суд у керованій військовими М'янмі засудив поваленого лідера Су Чжі до шести років ув'язнення в понеділок після того, як визнав її винною у чотирьох справах про корупцію, повідомило джерело, обізнане про хід судового розгляду.
Су Чжі назвала звинувачення абсурдними та заперечує всі висунуті проти неї звинувачення.