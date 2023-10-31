Франция требует от ЕС создать наблюдательный орган для борьбы с коррупцией

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон и государственный секретарь Франции по европейским делам Лоуренс Бун предлагают создать независимый антикоррупционный орган, который будет иметь полномочия проверять доходы чиновников и выявлять конфликты интересов, сообщила Бун изданию.

И теперь они настаивают на том, чтобы другие страны ЕС одобрили этот план.

Ранее в этом году Европейская комиссия предложила создать орган по этике с высокими целями, но без полномочий.

"Предложение Комиссии - это начало, но я думаю, что мы можем и должны быть гораздо более амбициозными, - сказала Бун. - После шока, вызванного несколькими коррупционными скандалами… нам необходимо восстановить доверие граждан к своим институтам".

"Нам нужен независимый орган власти с реальными средствами контроля, чтобы предотвратить новые скандалы", - сказала Бун.

Это будет отражением французского ведомства HATVP, которое исследует банковские счета, активы и доходы государственных служащих, чтобы убедиться в отсутствии конфликта интересов, и которое имеет право передавать дела в прокуратуру, если есть какие-то подозрения.

Дополнение

Комментарии Бун прозвучали в тот момент, когда она пытается укрепить свой имидж в преддверии выборов в ЕС в 2024 году, отмечает издание. Министр Европы ведет внутреннюю кампанию за то, чтобы возглавить список в партии Макрона "Возрождение" на выборах, при этом другие партийные деятели, такие как президент группы "Возрождение" в Европейском парламенте Стефан Сежурне, считаются сильными потенциальными соперниками.

Напомним

Доверие граждан к этим институтам было подорвано после того, как ряд скандалов вызвал шок по всему ЕС, включая "Катаргейт", который потряс Европейский парламент в декабре прошлого года.