Франция требует от ЕС создать наблюдательный орган для борьбы с коррупцией

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 17824 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 30515 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 115339 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 41976 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 100934 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 157318 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 151535 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153724 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159611 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167987 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 54954 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 52405 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 55543 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 50389 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 58469 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 17824 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 59979 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 115339 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 235454 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 288299 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 10586 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 43720 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42896 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 56340 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 77564 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Франция требует от ЕС создать наблюдательный орган для борьбы с коррупцией

Киев • УНН

 • 34526 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Франция хочет, чтобы Европейский Союз создал независимый наблюдательный орган для борьбы с коррупцией в институтах ЕС, которые в последние месяцы сотрясали скандалы, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Франция требует от ЕС создать наблюдательный орган для борьбы с коррупцией

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон и государственный секретарь Франции по европейским делам Лоуренс Бун предлагают создать независимый антикоррупционный орган, который будет иметь полномочия проверять доходы чиновников и выявлять конфликты интересов, сообщила Бун изданию.

И теперь они настаивают на том, чтобы другие страны ЕС одобрили этот план.

Ранее в этом году Европейская комиссия предложила создать орган по этике с высокими целями, но без полномочий.

"Предложение Комиссии - это начало, но я думаю, что мы можем и должны быть гораздо более амбициозными, - сказала Бун. - После шока, вызванного несколькими коррупционными скандалами… нам необходимо восстановить доверие граждан к своим институтам".

"Нам нужен независимый орган власти с реальными средствами контроля, чтобы предотвратить новые скандалы", - сказала Бун.

Это будет отражением французского ведомства HATVP, которое исследует банковские счета, активы и доходы государственных служащих, чтобы убедиться в отсутствии конфликта интересов, и которое имеет право передавать дела в прокуратуру, если есть какие-то подозрения.

Дополнение

Комментарии Бун прозвучали в тот момент, когда она пытается укрепить свой имидж в преддверии выборов в ЕС в 2024 году, отмечает издание. Министр Европы ведет внутреннюю кампанию за то, чтобы возглавить список в партии Макрона "Возрождение" на выборах, при этом другие партийные деятели, такие как президент группы "Возрождение" в Европейском парламенте Стефан Сежурне, считаются сильными потенциальными соперниками.

Напомним

Доверие граждан к этим институтам было подорвано после того, как ряд скандалов вызвал шок по всему ЕС, включая "Катаргейт", который потряс Европейский парламент в декабре прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18