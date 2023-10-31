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Франція вимагає від ЄС створити наглядовий орган для боротьби з корупцією

Київ • УНН

 • 34526 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Франція хоче, щоб Європейський Союз створив незалежний наглядовий орган для боротьби з корупцією в інституціях ЄС, які останніми місяцями стрясали скандали, пише УНН з посиланням на Politico.

Франція вимагає від ЄС створити наглядовий орган для боротьби з корупцією

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон і державний секретар Франції з європейських справ Лоуренс Бун пропонують створити незалежний антикорупційний орган, який матиме повноваження перевіряти доходи чиновників і виявляти конфлікти інтересів, повідомила Бун виданню.

І тепер вони наполягають на тому, щоб інші країни ЄС схвалили цей план.

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала створити орган з етики з високими цілями, але без повноважень.

"Пропозиція Комісії - це початок, але я думаю, що ми можемо і повинні бути набагато більш амбітними, - сказала Бун. - Після шоку, спричиненого кількома корупційними скандалами… нам необхідно відновити довіру громадян до своїх інституцій".

"Нам потрібен незалежний орган влади з реальними засобами контролю, щоб запобігти новим скандалам", - сказала Бун.

Це буде віддзеркаленням французького відомства HATVP, яке досліджує банківські рахунки, активи та доходи державних службовців, щоб переконатися у відсутності конфлікту інтересів, і яке має право передавати справи до прокуратури, якщо є якісь підозри.

Доповнення

Коментарі Бун прозвучали в той момент, коли вона намагається зміцнити свій імідж напередодні виборів до ЄС у 2024 році, зазначає видання. Міністр з європейських справ веде внутрішню кампанію за те, щоб очолити список у партії Макрона "Відродження" на виборах, при цьому інші партійні діячі, такі як президент групи "Відродження" в Європейському парламенті Стефан Сежурне, вважаються сильними потенційними суперниками.

Нагадаємо

Довіру громадян до інституцій ЄС було підірвано після того, як низка скандалів спричинила шок по всьому ЄС, включно з "Катаргейтом", що потряс Європейський парламент у грудні минулого року.

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