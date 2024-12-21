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Франция выделила 5,7 млн евро на поддержку атомной энергетики Украины

Франция выделила 5,7 млн евро на поддержку атомной энергетики Украины

Киев  •  УНН

 • 935 просмотра

Франция предоставила 5,7 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины для проектов в атомной отрасли. Соглашение подписали во время конференции Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 в Варшаве.

Франция присоединилась к поддержке украинской энергетики, выделив 5,7 миллиона евро на проекты в атомной отрасли. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Средства направлены в Фонд поддержки энергетики Украины, что станет важным вкладом в укрепление энергетической инфраструктуры страны. 

Соглашение подписали директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский и специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Эльброн во время международной Конференции Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 в Варшаве. В мероприятии принял участие министр энергетики Украины Герман Галущенко, который отметил стратегическое значение атомной генерации для стабильности энергосистемы. 

До конца года Франция выделит Украине 60 миллионов евро на поддержку энергетики24 сент. 2024, 10:39 • 39256 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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