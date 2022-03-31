Франция и Германия отбросили требования путина об оплате газа рублями, говорят о шантаже
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Германия и Франция в четверг отвергли требования россии о том, чтобы европейские страны платили за ее газ в рублях, как неприемлемое нарушение контрактов, добавив, что этот маневр представляет собой "шантаж", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Выступая во время пресс-конференции, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что он еще не видел подписанного президентом рф владимиром путиным нового указа об обязательствах платить за газ в рублях, добавив, что Германия готова ко всем сценариям, включая остановку потоков российского газа в Европу.
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Франция и Германия отклонили требование россии.
Попытка россии разделить западных союзников, требуя платежей за газ в рублях, провалилась, заявил в четверг министр экономики Германии Роберт Хабек, добавив, что западные союзники полны решимости не подвергаться "шантажу" со стороны россии.
Ранее
путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" только за рубли.