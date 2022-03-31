Франция и Германия отбросили требования путина об оплате газа рублями, говорят о шантаже

Детали

Выступая во время пресс-конференции, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что он еще не видел подписанного президентом рф владимиром путиным нового указа об обязательствах платить за газ в рублях, добавив, что Германия готова ко всем сценариям, включая остановку потоков российского газа в Европу.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Франция и Германия отклонили требование россии.

Попытка россии разделить западных союзников, требуя платежей за газ в рублях, провалилась, заявил в четверг министр экономики Германии Роберт Хабек, добавив, что западные союзники полны решимости не подвергаться "шантажу" со стороны россии.

Ранее

путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" только за рубли.