Франция, США и Великобритания распространили свой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Франция, США и Великобритания передали странам-членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, осуждающий применение в ней химического оружия и требующий создания независимого механизма расследования таких инцидентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
В резолюции осуждаются “в категорической форме все случаи применения химического оружия в Сирии, особенно атаки в Думе 7 апреля”, сообщает агентство со ссылкой на текст документа.
Он предусматривает создание “независимого механизма для расследования” таких инцидентов, “основанного на принципах объективности и профессионализма”.
Как сообщал УНН, Совет безопасности ООН не поддержал проект резолюции, подготовленный Россией, по удара по Сирии со стороны США и их союзников — Великобритании и Франции. Предложенный Россией проект резолюции поддержали Боливия, Китай и Россия.