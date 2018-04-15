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Франція, США і Велика Британія розповсюдили свій проект резолюції Радбезу ООН по Сирії

Київ • УНН

 • 10128 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Франція, США і Велика Британія передали країнам-членам Ради Безпеки ООН свій проект резолюції по Сирії, що засуджує застосування в ній хімічної зброї та вимагає створення незалежного механізму розслідування таких інцидентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

У проекті резолюції засуджуються “в категоричній формі всі випадки застосування хімічної зброї в Сирії, особливо атаки в Думі 7 квітня”, повідомляє агентство з посиланням на текст документа.

Він передбачає створення “незалежного механізму для розслідування” таких інцидентів, “заснованого на принципах об’єктивності та професіоналізму”.

Як повідомляв УНН, Рада безпеки ООН не підтримала проект резолюції, підготовлений Росією, щодо удару по Сирії з боку США і їхніх союзників — Великої Британії і Франції. Запропонований Росією проект резолюції підтримали Болівія, Китай і Росія.

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