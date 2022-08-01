Франция отменяет оставшиеся коронавирусные требования

Детали

Прибывшим больше не нужно будет соблюдать прежние правила, требующие предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат теста. Прибывшие раньше должны были предоставить доказательства того, что они выздоровели после недавнего случая Covid-19, в чем также больше нет необходимости.

Если появятся новые опасные варианты коронавируса, французское правительство может снова приказать путешественникам предъявлять отрицательный результат теста Covid-19, прежде чем они сядут на рейс в страну.

Однако, ношение маски по-прежнему рекомендуется в закрытых и людных местах, а также при массовых скоплениях людей.

Дополнение

Франция является одной из наиболее пострадавших стран в Европе от коронавируса: по состоянию на 28 июля было зарегистрировано более 32,5 миллиона случаев заболевания и более 151 000 смертей.

За неделю до 28 июля было зарегистрировано 916 372 случая заболевания.

Полностью вакцинировано более 81,2% населения.