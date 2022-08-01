Франція скасовує коронавірусні вимоги, що залишилися

Деталі

Прибулим більше не потрібно буде дотримуватись колишніх правил, що вимагають пред'явити доказ вакцинації або негативний результат тесту. Прибулі раніше повинні були надати докази того, що вони одужали після недавнього випадку Covid-19, у чому також більше немає необхідності.

Якщо з'являться нові небезпечні варіанти коронавірусу, французький уряд може знову наказати мандрівникам пред'являти негативний результат тесту Covid-19, перш ніж вони сядуть на рейс до країни.

Однак, носіння маски, як і раніше, рекомендується в закритих і людних місцях, а також при масових скупченнях людей.

Доповнення

Франція є однією з найбільш постраждалих країн у Європі від коронавірус: станом на 28 липня було зареєстровано понад 32,5 мільйона випадків захворювання та понад 151 000 смертей.

За тиждень до 28 липня було зареєстровано 916 372 випадки захворювання.

Повністю вакциновано понад 81,2% населення.