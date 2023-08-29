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Франция работает над двусторонним документом о гарантиях безопасности для Украины - глава МИД страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Франция работает над двусторонним документом о гарантиях безопасности Украины. Он будет включать два аспекта: гуманитарный и военный, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

Цитата

"Мы над этим (двусторонним документом, - ред.) работаем, работа продолжается. Мы будем первой страной, которая это сделает? Честно говоря, я не знаю, и мне безразлично. Это не соревнование. Мы предпочитаем суть. И вы знаете, что под этим многосторонним зонтиком, решение о котором было принято в кулуарах Вильнюса, находятся разные двусторонние договоренности", - сказала Колонна.

Детали

Она рассказала, что двусторонний документ между Францией и Украиной будет включать два аспекта – военный и гуманитарный.

"Речь идет, одним словом, о том, чтобы расширить поддержку, которую наша страна предоставила Украине до сих пор, и спроектировать ее на более длительный период, чтобы иметь видимость, предсказуемость, также для наших отраслей, наших партнеров и наших инвесторов. И это также пришлет сообщение россии о нашей решимости продолжать (помогать Украине, - ред.), поскольку время не на ее стороне", - подчеркнула министр.

На вопрос, планирует ли Франция, чтобы Глобальный саммит мира прошел на ее территории, Колонна ответила, что об этом говорить "слегка преждевременно".

"Но мы над этим работаем, расширяя круг стран, говорящих с Украиной об условиях справедливого и продолжительного мира", - отметила она.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж не только продолжит оказывать Украине поддержку по всем направлениям, но и усилит помощь в противодействии российской агрессии.

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