Франція працює над двостороннім документом про гарантії безпеки для України - очільниця МЗС країни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Франція працює над двостороннім документом про гарантії безпеки для України. Він включатиме два аспекти: гуманітарний та військовий, заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, пише УНН.
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"Ми над цим (двостороннім документом, - ред.) працюємо, робота триває. Ми будемо першою країною, яка це зробить? Чесно кажучи, я не знаю, і мені байдуже. Це не змагання. Ми віддаємо перевагу суті. І ви знаєте, що під цією багатосторонньою парасолькою, рішення про яку було ухвалено в кулуарах Вільнюса, знаходяться різні двосторонні домовленості", - сказала Колонна.
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Вона розповіла, що двосторонній документ між Францією та Україною включатиме два аспекти - військовий та гуманітарний.
"Мова йде, одним словом, про те, щоб розширити підтримку, яку наша країна надала Україні досі, і спроектувати її на більш тривалий період, щоб мати видимість, передбачуваність, також для наших галузей, наших партнерів та наших інвесторів. І це також надішле повідомлення росії про нашу рішучість продовжувати (допомагати Україні, - ред.), оскільки час не на її боці", - наголосила міністр.
На питання, чи планує Франція, щоб Глобальний саміт миру пройшов на її території, Колонна відповіла, що про це говорити "трохи передчасно".
"Але ми над цим працюємо, розширюючи коло країн, які говорять з Україною про умови справедливого і тривалого миру", - зазначила вона.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Париж не лише продовжить надавати Україні підтримку в усіх напрямках, а й посилить допомогу для протидії російській агресії.