Франция пообещала увеличить военное присутствие на севере Сирии

“Мы увеличим наши обязательства в международной коалиции”, — сказал Макрон. “Я сторонник того, чтобы в координации с американцами оказать поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат ... Необходимо иметь все средства, чтобы завершить операцию”, — добавил французский лидер.

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Кроме того, Макрон заявил, что Францию ​​не устраивает Астанинский процесс по урегулированию в Сирии, поскольку он может привести к разделу арабской республики.

“С одной стороны у вас есть Астанинский процесс, где есть три великие державы — Иран, Россия и Турция. И этот процесс нас не устраивает, потому что это неправильный способ обеспечения урегулирования ситуации, и он, по-моему, приведет к разделению Сирии”, — отметил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.