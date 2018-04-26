Франція пообіцяла збільшити військову присутність на півночі Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Франція має намір збільшити свій внесок у дію міжнародної коаліції у Сирії для завершення боротьби з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”. Про це заявив у четвер президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, передає УНН.
“Ми збільшимо наші зобов’язання в міжнародній коаліції”, — сказав Макрон. “Я прихильник того, щоб в координації з американцями надати підтримку американській присутності на півночі Сирії, особливо на схід від річки Євфрат ... Необхідно мати всі засоби, щоб завершити операцію”, — додав французький лідер.
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Крім того, Макрон заявив, що Францію не влаштовує Астанинський процес по врегулюванню в Сирії, оскільки він може призвести до розділу арабської республіки.
“З одного боку у вас є Астанинський процес, де є три великі держави — Іран, Росія і Туреччина. І цей процес нас не влаштовує, тому що це неправильний спосіб забезпечення врегулювання ситуації, і він, по-моєму, призведе до поділу Сирії”, - зазначив він.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його американський колега Дональд Трамп прийме рішення вийти зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану.