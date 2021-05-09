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Франция угрожает Британии санкциями из-за ситуации вокруг Джерси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Франция не исключает применение санкций в отношении Великобритании в случае невыполнения британской стороной договоренностей по рыбной ловле, предусмотренных соглашением о Brexit. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала France 3, пишет УНН.

Детали

“Мы хотим соблюдения договоренностей. Если они не будут соблюдаться, то могут быть применены санкционные меры, — предупредил он. — Когда одна сторона не выполняет обязательств, возможны различные ответные меры”. Отвечая на вопросы телеканала, Атталь не исключил, что одной из таких мер могло бы стать отключение от электросети британского острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш.

“Париж также обратился к Еврокомиссии, чтобы убедить Лондон в необходимости соблюдать договор”, — добавил он.

Контекст

Недовольство Франции вызвало составление британскими властями списка из 41 французского судна, которым будет разрешен вылов рыбы в водах Джерси, тогда как Париж настаивал на 344 судах. По словам министра по делам моря Анник Жирарден, Великобритания также выступила с целым рядом требований, которые не фигурировали ранее при обсуждении проблем рыбной ловли, которое велось в рамках переговоров по Brexit.

В среду вечером Лондон направил два сторожевых корабля к острову Джерси после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии. ВМС Франции в четверг сообщили, что в акватории поблизости от острова будут размещены два французских сторожевых корабля. Кроме того, в четверг утром французские рыбаки устроили блокаду Джерси в знак протеста против ограничений на вылов рыбы, в которой участвовали около шестидесяти рыболовецких шхун, в основном из Нормандии и Бретани. Они не только окружили остров, расположенный недалеко от французского побережья, но и препятствовали выходу судов из порта города Сент-Хелиер. Спустя несколько часов рыбаки все же прекратили блокаду Джерси.

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