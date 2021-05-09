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Франція погрожує Британії санкціями через ситуацію навколо Джерсі

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Франція не виключає застосування санкцій щодо Великої Британії в разі невиконання британською стороною домовленостей з рибної ловлі, передбачених угодою про Brexit. Про це заявив у неділю офіційний представник французького уряду Габріель Атталь в ефірі телеканалу France 3, пише УНН.

Деталі

“Ми хочемо дотримання домовленостей. Якщо вони не будуть дотримуватися, то можуть бути застосовані санкційні заходи, — попередив він. — Коли одна сторона не виконує зобов’язань, можливі різні заходи у відповідь”. Відповідаючи на запитання телеканалу, Атталь не виключив, що одним з таких заходів могло б стати відключення від електромережі британського острова Джерсі, розташованого в протоці Ла-Манш.

“Париж також звернувся до Єврокомісії, щоб переконати Лондон в необхідності дотримуватися договору”, — додав він.

Контекст

Невдоволення Франції викликало складання британською владою списку з 41 французького судна, яким буде дозволено вилов риби у водах Джерсі, тоді як Париж наполягав на 344 суднах. За словами міністра у справах моря Аннік Жирарден, Велика Британія також виступила з цілою низкою вимог, які не фігурували раніше при обговоренні проблем рибної ловлі, яке велося в рамках переговорів по Brexit.

У середу ввечері Лондон направив два сторожових кораблі до острова Джерсі після погроз з боку Франції залишити його без електроенергії. ВМС Франції в четвер повідомили, що в акваторії поблизу від острова будуть розміщені два французьких сторожових корабля. Крім того, в четвер вранці французькі рибалки влаштували блокаду Джерсі в знак протесту проти обмежень на вилов риби, в якій брали участь близько шістдесяти риболовецьких шхун, в основному з Нормандії і Бретані. Вони не тільки оточили острів, розташований недалеко від французького узбережжя, але і перешкоджали виходу суден з порту міста Сент-Гелієр. Через декілька годин рибалки все ж припинили блокаду Джерсі.

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