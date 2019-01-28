Франция построит 100-километровый забор от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Власти Франции построят забор на границе с Бельгией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает МЭО "Зеленый Фронт", передает УНН.
До сих пор во Франции АЧС не фиксировалась. Но власти страны готовы противостоять болезни. Во-первых, французы уже создали специальную кризисную группу. Она должна координировать меры по предотвращению возможного распространения АЧС на территории страны.
"Это включает в себя создание "белой зоны" и двух зон наблюдения вдоль границы с южной Бельгией. В этих зонах вся популяция дикого кабана должна быть уничтожена в ближайшие недели", - пишет издание.
Кроме того, планируется построить забор на границе с Бельгией, длиной в 101 километр.
"Прежде всего, это около 27 км ограждения в непосредственной близости от бельгийских очагов вируса. Забор должен быть устойчивым и около 1,5 м в высоту", - пишет издание.
Напомним, в декабре, котроллерами были зафиксированы случаи АЧС в 3 км зоне от границы Франции с Бельгией.
Также напомним, что ранее Польша намеревалась построить забор от АЧС вдоль государственной границы с Украиной, однако позже от этого предложения отказалась в силу дороговизны проекта.
Тогда, комментируя решение польской власти о строительстве "противачээсного" забора, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором отечественной Госпродпотребслужбе.
"Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой ... Как по мне, такое заявление Министерства сельского хозяйства Польши - это просто "приговор", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность", - отметил он.