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АЧС: польский министр выступил против строительства забора на границе с Украиной

АЧС: польский министр выступил против строительства забора на границе с Украиной

Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Министр земледелия и развития села Ян Кшиштоф Ардановски выступил против строительства забора на границе с Украиной, Беларусью, Литвой и РФ в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.

Министр отметил, что строительство забора не является методом борьбы с болезнью.

"Надо хорошо подумать, как использовать немалые государственные деньги. Проблемой является плотность ограждения, ведь это более тысячи километров, также подмокшие почвы, болота, озера, Беловежская пуща, вдоль Буга. Как построить стену, чтобы дикий кабан, который имеет 300-400 килограммов, не мог ее пробить? Он же как танк", - считает министр.

Целесообразнее было бы усилить сотрудничество со структурами, ответственными за охоту, считает политик.

"Если бы они уничтожали зараженных диких свиней вдоль границы, не было бы проблемы", - подчеркнул чиновник.

Напомним, о намерениях построить забор на границе с Украиной в целях борьбы с распространением вируса АЧС в Польше заявили полгода назад. Забор должен ограничить миграцию диких кабанов с территории Украины, которые имеют высокий потенциальный риск быть пораженными болезнью.

Сегодня целесообразность строительства польского забора на границе с Украиной определяет ЕС.

Комментируя решение польской власти о строительстве "противачээсного" забора, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором отечественной Госпродпотребслужбе.

"Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой ... Как по мне, такое заявление Министерства сельского хозяйства Польши - это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность", - отметил он.

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