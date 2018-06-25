АЧС: польський міністр виступив проти будівництва паркану на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Міністр рільництва і розвитку села Ян Кшиштоф Ардановський виступив проти спорудження паркану на кордоні з Україною, Білоруссю, Литвою та РФ в рамках боротьби з поширенням африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє "Польське радіо", передає УНН.
Міністр зазначив, що спорудження паркану не є методом боротьби із хворобою.
"Треба добре подумати, як використати немалі державні гроші. Проблемою є щільність огорожі, адже це набагато більше тисячі кілометрів, також підмоклі ґрунти, болота, озера, Біловезька пуща, уздовж Бугу. Як збудувати стіну, щоб дикий кабан, який має 300-400 кілограмів, не міг її пробити? Він же як танк", - вважає міністр.
Доцільніше було б посилити співпрацю із структурами, відповідальними за мисливство, вважає політик.
"Якби вони знищували заражених диких свиней уздовж кордону, не було б проблеми", – підкреслив урядовець.
Нагадаємо, про наміри побудувати паркан на кордоні з Україною в цілях боротьби з поширенням вірусу АЧС в Польщі заявили півроку тому. Паркан мав би обмежити міграцію диких кабанів з території України, які мають високий потенційний ризик бути ураженими хворобою.
Сьогодні доцільність будівництва польського паркану на кордоні з Україною визначає ЄС.
Коментуючи рішення польської влади про будівництво "протиачеесного" паркану, нардеп Сергій Тригубенко назвав його вироком вітчизняній Держпродспоживслужбі.
"Виходить, що полякам безпечніше витратити мільйони доларів, щоб побудувати між нами паркан, ніж розраховувати на партнерство і взаємні зусилля в боротьбі з африканською чумою ... Як на мене, така заява Міністерства сільського господарства Польщі - це просто "вердикт", винесений нашим чиновникам за бездіяльність", - зазначив він.