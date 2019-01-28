Франція побудує 100-кілометровий паркан від АЧС

До сих пір у Франції АЧС не фіксували. Але влада країни готова протистояти хворобі. По-перше, французи вже створили спеціальну кризову групу. Вона повинна координувати заходи щодо запобігання можливого поширення АЧС на території країни.

"Це включає в себе створення "білої зони" і двох зон спостереження вздовж кордону з південною Бельгією. У цих зонах вся популяція дикого кабана повинна бути знищена в найближчі тижні", - пише видання.

Крім того, планується побудувати паркан на кордоні з Бельгією, довжиною в 101 кілометр.

"Перш за все, це близько 27 км огородження в безпосередній близькості від бельгійських вогнищ вірусу. Паркан повинен бути стійким і близько 1,5 м у висоту", - пише видання.

Нагадаємо, в грудні, котроллерами були зафіксовані випадки АЧС у 3 км зоні від кордону Франції з Бельгією.

Також нагадаємо, що раніше Польща мала намір побудувати паркан від АЧС уздовж державного кордону з Україною, однак пізніше від цієї пропозиції відмовилася в силу дорожнечі проекту.

Тоді, коментуючи рішення польської влади про будівництво "протиАЧСного" паркану, нардеп Сергій Тригубенко назвав його вироком вітчизняній Держпродспоживслужбі.

"Виходить, що полякам безпечніше витратити мільйони доларів, щоб побудувати між нами паркан, ніж розраховувати на партнерство і взаємні зусилля в боротьбі з африканською чумою ... Як на мене, така заява Міністерства сільського господарства Польщі - це просто "вирок", винесений нашим чиновникам за бездіяльність", - зазначив він.