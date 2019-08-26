Франция оценила переговоры с Ираном как положительные

Согласно сообщению Елисейского дворца, в дискуссиях с представителем Ирана также участвовали немецкие и британские чиновники, и предполагают продолжить.

Представитель аппарата президента Франции также добавил, что переговоры состоялись "по согласованию с США и в полной гармонии".

Зариф, в свою очередь, после встречи с Макрона написал в Twitter, которые "дорога впереди трудная, но стоит попробовать".

Напомним, на саммите G7 Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти.