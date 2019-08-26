Франция оценила переговоры с Ираном как положительные
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В аппарате президента Франции назвали положительными переговоры президента Эммануэля Макрона и главы МИД Жан-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел Ирана Могаммад Джавадом Зарифи на саммите "Большой семерки" (G7) в Биаррице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Согласно сообщению Елисейского дворца, в дискуссиях с представителем Ирана также участвовали немецкие и британские чиновники, и предполагают продолжить.
Представитель аппарата президента Франции также добавил, что переговоры состоялись "по согласованию с США и в полной гармонии".
Зариф, в свою очередь, после встречи с Макрона написал в Twitter, которые "дорога впереди трудная, но стоит попробовать".
Напомним, на саммите G7 Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти.