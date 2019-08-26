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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43707 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119253 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129936 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121110 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125288 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128151 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152876 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150960 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Франция оценила переговоры с Ираном как положительные

Франция оценила переговоры с Ираном как положительные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В аппарате президента Франции назвали положительными переговоры президента Эммануэля Макрона и главы МИД Жан-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел Ирана Могаммад Джавадом Зарифи на саммите "Большой семерки" (G7) в Биаррице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно сообщению Елисейского дворца, в дискуссиях с представителем Ирана также участвовали немецкие и британские чиновники, и предполагают продолжить.

Представитель аппарата президента Франции также добавил, что переговоры состоялись "по согласованию с США и в полной гармонии".

Зариф, в свою очередь, после встречи с Макрона написал в Twitter, которые "дорога впереди трудная, но стоит попробовать".

Напомним, на саммите G7 Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти.

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