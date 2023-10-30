Франция официально продолжила использование оборудования Huawei 5G

Детали

Согласно предварительному решению планировалось, что разрешения будут продолжаться до 2028 года. Согласно предварительным разрешениям, выданным Национальным агентством безопасности информационных систем операторам SFR и Bouygues Telecom в ответ на их запросы на установку антенн Huawei 5G, некоторые из них должны были действовать до 2023 года, другие — до 2025 года, а дольше всего — до 2028 года. Но последнее решение правительства продлевает эти сроки.

В некоторых городах разрешения, действовавшие до 2028 года, продлили на три года, до 2031 года, сообщают близкие к правительству источники. La Tribune узнала, что нынешним летом разрешения на обновление программного обеспечения антенн Huawei 5G на 2023 год также были продлены до 2031 года. Официальный Пекин уже приветствовал это решение. 29 июля Хе Лифэн, министр финансов Китая, во время совместной пресс-конференции с находившимся с визитом в КНР министром экономики Франции Бруно Ле Мером заявил: «Китай высоко ценит решение Франции продлить лицензию Huawei на 5G в некоторых регионах».

La Tribune предполагает, что Париж принял это решение во избежание противостояния с Пекином и чтобы сохранить хорошие коммерческие отношения в других стратегических областях. Во время пресс-конференции Бруно Ле Мер также призвал к увеличению китайских инвестиций во Францию. Он приветствовал определенные достижения в области аэронавтики, сельского хозяйства, косметики и финансов. Обе стороны договорились ускорить получение сертификатов для Falcon 8X от Dassault и двух двигателей производства Safran.

Однако решение продлить разрешения для SFR и Bouygues Telecom рискует ухудшить конкуренцию. В частности, французский оператор Free уже давно недоволен отсутствием у него разрешения на использование оборудования Huawei во Франции. Оператор Xavier Niel даже обратился с этим вопросом в суд. Но пока все его иски были отклонены. Оператор Orange официально не жаловался на ситуацию, но его сотрудники, пишет La Tribune, тоже раздражены.

Похожие дискуссии проходят и в Германии, где Федеральное министерство цифровых технологий считает, что вряд ли нужно менять правила игры на рынке. Как пишет немецкая Die Welt, представитель Министерства цифровых технологий сообщил, что сейчас в ведомстве обсуждается, нуждаются ли в текущих глобальных вызовах дальнейших мер. «Высокие стандарты и строгие правила использования критических компонентов уже применяются к расширению 5G. В то же время необходимо учитывать, что поставки стабильного, быстрого и доступного мобильного интернета по всей стране остаются безопасными, а сетевые операторы сохраняют контроль над своей собственной сетью, поэтому не возникает никаких зависимостей», — отметил чиновник.

Недавно немецкие операторы мобильной связи Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica выступили с критикой идеи удаления из своих сетей многочисленных компонентов китайских производителей Huawei и ZTE. Представитель Telefónica Deutschland сказал Die Welt, что если федеральное правительство будет настаивать на реструктуризации сети, то его компания может обратиться с иском в суд против Федеративной Республики Германия с требованием возмещения ущерба. Telefónica также рассматривает возможность подать судебный иск о потенциальном решении о запрете определенных компонентов или поставщиков.