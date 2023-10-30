Франція офіційно продовжила використання обладнання Huawei 5G

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Згідно з попереднім рішенням планувалося, що дозволи триватимуть до 2028 року. Відповідно до попередніх дозволів, виданих Національним агентством безпеки інформаційних систем операторам SFR і Bouygues Telecom у відповідь на їхні запити на встановлення антен Huawei 5G, деякі з них повинні були діяти до 2023 року, інші — до 2025 року, а найдовше — до 2028 року. Але останнє рішення уряду подовжує ці терміни.

У деяких містах дозволи, які діяли до 2028 року, продовжили на три роки, до 2031 року, повідомляють близькі до уряду джерела. La Tribune дізналася, що цього літа дозволи на оновлення програмного забезпечення антен Huawei 5G на 2023 рік також були продовжені до 2031 року. Офіційний Пекін уже привітав це рішення. 29 липня Хе Ліфен, міністр фінансів Китаю, під час спільної пресконференції із Бруно Ле Мером, міністром економіки Франції, який перебував із візитом у КНР, заявив: «Китай високо цінує рішення Франції продовжити ліцензію Huawei на 5G у деяких регіонах».

La Tribune припускає, що Париж ухвалив це рішення, щоб уникнути протистояння з Пекіном і зберегти хороші комерційні відносини в інших стратегічних сферах. Під час пресконференції Бруно Ле Мер також закликав до збільшення китайських інвестицій у Францію. Він привітав певні досягнення в галузі аеронавтики, сільського господарства, косметики та фінансів. Обидві сторони, зокрема, домовилися прискорити отримання сертифікатів для Falcon 8X від Dassault і двох двигунів виробництва Safran.

Однак рішення продовжити дозволи для SFR і Bouygues Telecom ризикує погіршити конкуренцію. Зокрема, французький оператор Free вже давно невдоволений відсутністю у нього дозволу на використання обладнання Huawei у Франції. Оператор Xavier Niel навіть звернувся з цим питанням до суду. Але поки що всі його позови було відхилено. Оператор Orange офіційно не скаржився на ситуацію, але його співробітники, пише La Tribune, також роздратовані.

Схожі дискусії відбуваються і в Німеччині, де Федеральне міністерство цифрових технологій вважає, що навряд чи потрібно змінювати правила гри на ринку. Як пише німецька Die Welt, речник Міністерства цифрових технологій повідомив, що зараз у відомстві обговорюється, чи потребують поточні глобальні виклики подальших заходів. «Високі стандарти та суворі правила щодо використання критичних компонентів уже застосовуються до розширення 5G. Водночас необхідно враховувати, що постачання стабільного, швидкого та доступного мобільного інтернету по всій країні залишається безпечним, а мережеві оператори зберігають контроль над своєю власною мережею, тож не виникає жодних залежностей», — зазначив чиновник.

Нещодавно німецькі оператори мобільного зв’язку Deutsche Telekom, Vodafone і Telefónica виступили з критикою ідеї видалення зі своїх мереж численних компонентів китайських виробників Huawei та ZTE. Представник Telefónica Deutschland сказав Die Welt, що якщо федеральний уряд наполягатиме на реструктуризації мережі, його компанія може звернутися із позовом до суду проти Федеративної Республіки Німеччина з вимогою відшкодування збитків. Telefónica також розглядає можливість подати судовий позов щодо потенційного рішення про заборону певних компонентів або постачальників.