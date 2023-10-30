Франція офіційно продовжила використання обладнання Huawei 5G

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11817 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 76503 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157754 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 156392 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128266 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134750 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86332 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93544 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99153 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89829 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5440 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 8456 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 7774 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 7706 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 4506 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 156391 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225615 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374748 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310971 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418941 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5524 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15455 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32265 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29021 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128265 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Франція офіційно продовжила використання обладнання Huawei 5G

Київ • УНН

 • 43434 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Уряд Франції продовжив дозволи компаніям Bouygues Telecom і SFR на використання обладнання виробництва Huawei до 2031 року. Про це пише французьке видання La Tribune, передає УНН.

Франція офіційно продовжила використання обладнання Huawei 5G

Деталі

Згідно з попереднім рішенням планувалося, що дозволи триватимуть до 2028 року. Відповідно до попередніх дозволів, виданих Національним агентством безпеки інформаційних систем операторам SFR і Bouygues Telecom у відповідь на їхні запити на встановлення антен Huawei 5G, деякі з них повинні були діяти до 2023 року, інші — до 2025 року, а найдовше — до 2028 року. Але останнє рішення уряду подовжує ці терміни.

У деяких містах дозволи, які діяли до 2028 року, продовжили на три роки, до 2031 року, повідомляють близькі до уряду джерела. La Tribune дізналася, що цього літа дозволи на оновлення програмного забезпечення антен Huawei 5G на 2023 рік також були продовжені до 2031 року. Офіційний Пекін уже привітав це рішення. 29 липня Хе Ліфен, міністр фінансів Китаю, під час спільної пресконференції із Бруно Ле Мером, міністром економіки Франції, який перебував із візитом у КНР, заявив: «Китай високо цінує рішення Франції продовжити ліцензію Huawei на 5G у деяких регіонах».

La Tribune припускає, що Париж ухвалив це рішення, щоб уникнути протистояння з Пекіном і зберегти хороші комерційні відносини в інших стратегічних сферах. Під час пресконференції Бруно Ле Мер також закликав до збільшення китайських інвестицій у Францію. Він привітав певні досягнення в галузі аеронавтики, сільського господарства, косметики та фінансів. Обидві сторони, зокрема, домовилися прискорити отримання сертифікатів для Falcon 8X від Dassault і двох двигунів виробництва Safran.

Однак рішення продовжити дозволи для SFR і Bouygues Telecom ризикує погіршити конкуренцію. Зокрема, французький оператор Free вже давно невдоволений відсутністю у нього дозволу на використання обладнання Huawei у Франції. Оператор Xavier Niel навіть звернувся з цим питанням до суду. Але поки що всі його позови було відхилено. Оператор Orange офіційно не скаржився на ситуацію, але його співробітники, пише La Tribune, також роздратовані.

Схожі дискусії відбуваються і в Німеччині, де Федеральне міністерство цифрових технологій вважає, що навряд чи потрібно змінювати правила гри на ринку. Як пише німецька Die Welt, речник Міністерства цифрових технологій повідомив, що зараз у відомстві обговорюється, чи потребують поточні глобальні виклики подальших заходів. «Високі стандарти та суворі правила щодо використання критичних компонентів уже застосовуються до розширення 5G. Водночас необхідно враховувати, що постачання стабільного, швидкого та доступного мобільного інтернету по всій країні залишається безпечним, а мережеві оператори зберігають контроль над своєю власною мережею, тож не виникає жодних залежностей», — зазначив чиновник.

Нещодавно німецькі оператори мобільного зв’язку Deutsche Telekom, Vodafone і Telefónica виступили з критикою ідеї видалення зі своїх мереж численних компонентів китайських виробників Huawei та ZTE. Представник Telefónica Deutschland сказав Die Welt, що якщо федеральний уряд наполягатиме на реструктуризації мережі, його компанія може звернутися із позовом до суду проти Федеративної Республіки Німеччина з вимогою відшкодування збитків. Telefónica також розглядає можливість подати судовий позов щодо потенційного рішення про заборону певних компонентів або постачальників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13