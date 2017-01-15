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Франция обещает длительное военное присутствие на Африканском континенте

Франция обещает длительное военное присутствие на Африканском континенте

Киев • УНН

 • 10119 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Париж планирует оставлять свои военные соединения на Африканском континенте для борьбы с исламистскими группировками. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Это будет продолжаться долго, ведь нам надо противостоять террористическим группировкам, которые особенно хорошо оснащены и решительно настроены дестабилизировать целый регион", - сказал Ф.Олланд.

Французские военные и в дальнейшем будут оставаться на Африканском континенте. С соответствующим заявлением выступил в субботу, 14 января, президент Франции Франсуа Олланд во время франко-африканского саммита в столице Мали Бамако. В саммите приняли участие 30 глав государств и правительств. По словам французского президента, военное присутствие станет частью длительного участия Парижа в борьбе с исламистскими группировками.

Он отметил, что целью Франции является проведение подготовки местных военных и силовиков, чтобы они самостоятельно смогли бороться с экстремистами.

В то же время Париж обещает значительно увеличить свою невоенную помощь для развития Африки. В течение следующих пяти лет выделенные на эти цели средства должны вырасти на 15 процентов до 23 миллиардов евро.

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