Франція обіцяє тривалу військову присутність на Африканському континенті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Париж планує й надалі залишати свої військові з'єднання на Африканському континенті задля боротьби з ісламістськими угрупованнями. Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, передає УНН з посиланням на AFP.
“Це триватиме довго, адже нам треба протистояти терористичним угрупованням, які особливо добре оснащені та рішуче налаштовані дестабілізувати цілий регіон”, — сказав Ф.Олланд.
Французькі військові й надалі залишатимуться на Африканському континенті. З відповідною заявою виступив у суботу, 14 січня, президент Франції Франсуа Олланд під час франко-африканського саміту в столиці Малі Бамако. У саміті взяли участь 30 глав держав та урядів. За словами французького президента, військова присутність стане частиною тривалої участі Парижа у боротьбі з ісламістськими угрупованнями.
Він зазначив, що метою Франції є проведення вишколу місцевих військових та силовиків, щоб вони самотужки змогли боротись з екстремістами.
Водночас Париж обіцяє значно збільшити свою невійськову допомогу для розвитку Африки. Упродовж наступних п’яти років виділені на ці цілі кошти мають зрости на 15 відсотків до загалом 23-х мільярдів євро.