Франция, Германия и Великобритания прокомментировали санкции США против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выпустили совместный комментарий относительно новых санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Согласно документу, стороны выразили сожаление из-за введения санкций США против Ирана.
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Как отмечается, данное действие стало возможным из-за выхода США из иранской ядерной сделки.
При этом стороны призвали к сохранению ядерного соглашения в отношении Ирана, так как “это вопрос уважения к международным соглашениям”.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Восстановление санкций пройдет в два этапа.