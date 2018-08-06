Франция, Германия и Великобритания прокомментировали санкции США против Ирана

Согласно документу, стороны выразили сожаление из-за введения санкций США против Ирана.

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Как отмечается, данное действие стало возможным из-за выхода США из иранской ядерной сделки.

При этом стороны призвали к сохранению ядерного соглашения в отношении Ирана, так как “это вопрос уважения к международным соглашениям”.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Восстановление санкций пройдет в два этапа.