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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 14411 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 76245 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118780 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126675 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166083 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152276 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140263 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178990 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Франция, Германия и Великобритания прокомментировали санкции США против Ирана

Франция, Германия и Великобритания прокомментировали санкции США против Ирана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выпустили совместный комментарий относительно новых санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Согласно документу, стороны выразили сожаление из-за введения санкций США против Ирана.

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Как отмечается, данное действие стало возможным из-за выхода США из иранской ядерной сделки.

При этом стороны призвали к сохранению ядерного соглашения в отношении Ирана, так как “это вопрос уважения к международным соглашениям”.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Восстановление санкций пройдет в два этапа.

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