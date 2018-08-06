Франція, Німеччина і Велика Британія прокоментували санкції США проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Хайко Маас, міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант і глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні випустили спільний коментар щодо нових санкцій США щодо Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Згідно з документом, сторони висловили жаль через введення санкцій США проти Ірану.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США пошкодують про санкції проти Ірану — Роухані
Як наголошується, дана дія стала можливою через вихід США з іранської ядерної угоди.
При цьому сторони закликали до збереження ядерної угоди щодо Ірану, так як “це питання поваги до міжнародних угод”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана. Відновлення санкцій пройде в два етапи.