Франция и ФРГ готовы принять необходимые усилия для реализации "Минска"

Это сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как отмечается в коммюнике, Макрон и Меркель подчеркнули необходимость “прекращения конфликта на востоке Украины, который влияет на отношения между Россией и Евросоюзом”. “(Они) выразили желание, чтобы Россия предприняла необходимые действия, чтобы создать благоприятные условия для диалога, и напомнили об их полной готовности приложить все необходимые усилия для реализации минских соглашений в рамках нормандского формата”, — подчеркнули в администрации французского президента.

Напоминаем, Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата.