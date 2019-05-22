Франция и ФРГ готовы принять необходимые усилия для реализации "Минска"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Франция и Германия готовы приложить все необходимые усилия для реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, информирует УНН.
Это сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Как отмечается в коммюнике, Макрон и Меркель подчеркнули необходимость “прекращения конфликта на востоке Украины, который влияет на отношения между Россией и Евросоюзом”. “(Они) выразили желание, чтобы Россия предприняла необходимые действия, чтобы создать благоприятные условия для диалога, и напомнили об их полной готовности приложить все необходимые усилия для реализации минских соглашений в рамках нормандского формата”, — подчеркнули в администрации французского президента.
Напоминаем, Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата.