Франція і ФРН готові вжити необхідних зусиль для реалізації "Мінська"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Франція і Німеччина готові докласти усіх необхідних зусиль для реалізації мінських угод по врегулюванню конфлікту на сході України, інформує УНН.
Це повідомили в Єлисейському палаці за підсумками телефонних переговорів президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.
Як наголошується в комюніке, Макрон і Меркель наголосили на необхідності “припинення конфлікту на сході України, який впливає на відносини між Росією і Євросоюзом”. “(Вони) висловили бажання, щоб Росія зробила необхідні дії, щоб створити сприятливі умови для діалогу, і нагадали про їхню повну готовність докласти всіх необхідних зусиль для реалізації мінських угод в рамках нормандського формату”, — підкреслили в адміністрації французького президента.
Нагадуємо, Пєсков повідомив про відсутність конкретного обговорення нормандського формату.