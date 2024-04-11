Франция готовится к морской войне с противником, который ее "хочет уничтожить" - Politico

Французский флот решил изменить концепцию подготовки к возможной войне. Фокус сместили с полицейских операций на подготовку к противостоянию с врагом, который хочет уничтожить его. Об этом рассказал командующий авианосной боевой группы Франции контр-адмирал Жак Маллар, передает Politico, пишет УНН.

Военно-морское сражение становится все более вероятным. Мы переходим от мира, в котором мы могли делать все, что нам заблагорассудится, к миру, в котором чувствуем угрозу на более регулярной основе. Теперь мы готовимся к другим миссиям, в частности к тому, что называем войной высокой интенсивности, - сказал Жак Маллар.

Детали

Как отмечает издание, когда Маллар вступил в ряды вооруженных сил в 1990-х годах, основными задачами французского флота были перехват наркоторговцев и борьба с незаконным рыболовством. Тогда подготовка заключалась в том, чтобы отработать навыки задержания преступников.

Теперь же, французские моряки тренируются бороться с теми, кто хочет нас уничтожить. Не с теми, кто хочет заниматься незаконной торговлей, не с теми, кто хочет воровать рыбу, не с теми, кто хочет наблюдать за нами, а с теми, кто хочет нас уничтожить, - добавил Маллар.

Напомним

Французские войска интенсивно тренируются для ведения высокоинтенсивной войны против такого грозного врага, как Россия, объединяя пехоту, бронетехнику, артиллерию и новые технологии, такие как дроны, чтобы избежать дорогостоящих лобовых атак и достичь боевой эффективности общевойсковых подразделений.